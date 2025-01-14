В Актау выбрали юную «Принцессу-2025»

В Актау прошел городской конкурс «Ақтау Ханшайымы-2025». В конкурсе приняли участие 15 девочек, каждая из них смогли проявить себя и показать свой талант. Гран-при конкурса завоевала Жанель Бахтыбай. Об итогах конкурса рассказали в арт-студии «Colibri».

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Ежегодный городской конкурс «Ақтау Ханшайымы-2025» прошел 12 января в культурно-досуговом комплексе имени Абая.

В конкурсе приняли участие 15 девочек в возрасте от 7 до 16 лет. В арт-студии «Colibri» отметили, что каждая из них смогла проявить себя и продемонстрировать свой талант.

Главный Гран-при конкурса завоевала Жанель Бахтыбай. Приз детского жюри «Colibri» достался Акнур Ербол.

Титул «Мисс Совершенство» получила Наргиз Мусагалиева. Титул «Лучше всех» среди старшей категории завоевала Айлин Серикбол, в средней категории - Айнур Ислам. Звание «Мисс Восхищение» завоевала Жанель Бахтыбай, титул «Фотомодель года» среди старшей категории - Эвелина Мамедова, в средней категории - Арай Бителеуова. Титул «Лицо года» получила Наталья Астафурова, звание «Мисс Очарование» - Акнур Ербол, «Звездочка подиума» - Томирис Бектурганова, а титул «Модель года» - Адина Махамбет.

По итогам конкурса титул «Мисс Талант» среди старшей категории завоевала Элиза Талипова, в средней категории - Диана Макаренко, в младшей категории - Амина Косай. Титул «Жемчужина Каспия» достался Аделе Бакиджан. Приз зрительских симпатий - титул «Овация» - по итогам конкурса достался Мадине Байзулаевой.