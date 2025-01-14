Власти Актау пообещали отремонтировать дорогу у школы в 28А микрорайоне

На запрос Lada.kz представители городского акимата прокомментировали жалобу жителей 28А микрорайона, которые уже несколько лет пытаются обратить внимание на плачевное состояние дороги рядом со школой №23.

Фото жителей 28А микрорайона

В городском акимате заверили, что ремонт данной дороги будет включен в список на 2025 год.

В этом году дорогу отремонтируют, - сообщили в городском акимате.

В редакцию Lada.kz обратились жители 28А микрорайона. По словам жителей, на протяжении пяти лет дорога возле образовательного учреждения в 28А микрорайоне находится в плохом состоянии, проезд труднодоступен из-за ям и колдобин. Особенно остро проблема ощущается в осенне-зимний период, когда ямы заполняются водой, а грязь и лужи затрудняют передвижение детей и родителей. Жители 28А микрорайона неоднократно обращались в акимат с просьбой отремонтировать дорогу. Однако, по их словам, на протяжении пяти лет их просьбы остаются без ответа.