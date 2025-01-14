Не прошло и года: председатель областного суда в Актау покинул пост

Уход с должности председателя Ербола Рахимбекова подтвердили в пресс-службе Мангистауского областного суда.

Ербол Рахимбеков. Фото tengrinews.kz

Как стало известно сегодня, 14 января, председатель областного суда Ербола Рахимбеков покинул свой пост. Причину ухода в областном суде пока не озвучили.

Временно исполняющим его обязанности стал Исатай Сматов. Он занимал должность председателя судебной коллегии по административным делам областного суда.

Временно исполняющий обязанности председателя областного суда Исатай Сматов

Напомним, на должность председателя областного суда Ербол Рахимбеков был назначен указом Президента в апреле прошлого года.

Спустя семь месяцев журналист Михаил Козачков сообщал, что Ербол Рахимбеков может покинуть свой пост.