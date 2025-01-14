Мать несовершеннолетнего хулигана оштрафовали в Актау

Ответственность за действия несовершеннолетнего сына, который вымогал деньги у школьников, понесла его мать. Какое ей вменили наказание, сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда.

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По материалам дела, 13-летний подросток требовал у школьников деньги и грозился избить их. Дело было рассмотрено в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Мангистауской области.

В судебном заседании подросток признал свою вину и просил назначить ему более мягкое наказание.

По части 3 статьи 127-2 УК РК (Травля (буллинг, кибербуллинг) несовершеннолетнего, совершенное лицом в возрасте от 12 до 16 лет) наказание несут родители или лица, заменяющие их.

В данном случае административное взыскание в виде штрафа в размере 10 МРП (36 920 тенге) наложено на мать подростка.

На сегодня, 14 января, решение суда вступило в законную силу.