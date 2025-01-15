Клич о сборе помощи животным бросили зоозащитники в Актау

Волонтерское движение «Клуб добряков Актау» объявляет о сборе продуктов, лекарств и теплых вещей для кошек и собак.

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Неравнодушных жителей приглашают принять участие в акции по поддержке наших четвероногих друзей.

В эту субботу, 18 января, на парковке площади Ынтымак будет проводиться сбор корма для собак и кошек, теплых вещей, одеял, подстилок для утепления, лекарств, витаминов и финансовой помощи для оплаты лечения.

Время сбора: с 13:00 до 15:00.

Каждый ваш вклад – это шанс подарить тепло и заботу, - отмечают волонтеры.

Куратор акции: Татьяна +7 (708) 829-08-37.