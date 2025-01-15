Забота о младенцах: перинатальный центр Мангистау оснащен новейшими технологиями

Фото пресс-службы акимата региона

Медицинское оборудование приобретено при поддержке акимата Мангистауской области и компании «Dunga Operating GMBH». В передаче нового оборудования приняли участие заместитель акима области Аббат Урисбаев, руководитель управления здравоохранения области Бекболат Избасаров, генеральный директор компании-спонсора Нуржан Абдирахманов и директор многопрофильной больницы Руслан Бекибаев.

Перинатальный центр оснастили медицинским оборудованием – аппаратом гипотермии, аппаратом искусственной вентиляции легких и инкубаторами для новорожденных.

Заведующий реанимационным отделением перинатального центра, врач-неонатолог Умид Рашидов подчеркнул, что аппарат для гипотермии необходим для спасения жизни ребенка, родившегося с тяжелой асфиксией, и предотвращения рака головного мозга.

Устройство помогает поддерживать температуру тела новорожденного ребенка в нормальном состоянии. Затем постепенно температуру тела поднимают. Аппарат позволяет изменить обмен веществ в организме ребенка, обеспечить мозг глюкозой, защитить клетки центральной нервной системы от необратимых повреждений, - сказал Умид Рашидов.

В акимате отметили, что для медицинского центра приобретено восемь инкубаторов для недоношенных детей. В них могут находиться новорожденные, пока не наберут вес. Оборудование работает автоматически, то есть поддерживается влажность и температура, создавая необходимые условия для развития ребенка. Реанимационное отделение перинатального центра было открыто в феврале прошлого года. Отделение рассчитано на шесть малышей. В настоящее время в отделении находятся восемь малышей.

Напомним, в Актау в 2023 году открылся первый частный роддом. Сколько стоят роды и чем будет отличаться недавно открывшийся в Актау первый частный родильный дом от бесплатного государственного – с такими вопросами ранее корреспонденты Lada.kz обратились к директору нового медобъекта и в управление здравоохранения региона.