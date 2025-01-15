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15.01.2025, 09:50

Лишение свободы до 20 лет: жителям Мангистау напомнили о запрете ввоза растения адыраспан в Россию

Общество 0 2 293 Лиана Рязанцева

Адыраспан внесли в перечень запрещенных растений в России. За ввоз растения гармалы (адыраспан) в России грозит уголовная ответственность, сообщает департамент государственных доходов по Мангистауской области.

Фото: qagro.kz
Фото: qagro.kz

Департамент государственных доходов по Мангистауской области (ДГД) напоминает, что в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации растение гармала (адыраспан) включено в перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их прекурсоры.

За незаконное перемещение указанного растения через государственную границу Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей (5 миллионов тенге) или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года.  За ввоз растения в особо крупном размере – лишение свободы от 15 до 20 лет, - проинформировали в ДГД региона.

Во избежание уголовной ответственности департамент просит жителей Мангистау воздержаться от перемещения указанного растения через границу РФ.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Ed Word
Ed Word
"В древности многие народы Востока относили адыраспан к священным растениям и верили, что он способен не только лечить десятки заболеваний, но и отпугивать злых духов, открывать экстрасенсорные способности и приносить удачу". И по сей день, адыраспан используется в народной медицине и обрядах очищения домов и вещей от негатива и злых духов, но похоже нашим северным соседям этого не надо. Ну как бы надо вообще то, и большая часть мира так считает что как бы надо, но они не хотят, ни сами не хотят, ни их "Дарт Вейдер" со своими "ситхами" не велит и не позволяет, а то вдруг изгонят темную сторону силы, а там же все СВОи для которых теперь враги те, кто тоже когда то были своими. Мир всем!
15.01.2025, 06:57
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