Лишение свободы до 20 лет: жителям Мангистау напомнили о запрете ввоза растения адыраспан в Россию

Адыраспан внесли в перечень запрещенных растений в России. За ввоз растения гармалы (адыраспан) в России грозит уголовная ответственность, сообщает департамент государственных доходов по Мангистауской области.

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Департамент государственных доходов по Мангистауской области (ДГД) напоминает, что в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации растение гармала (адыраспан) включено в перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их прекурсоры.

За незаконное перемещение указанного растения через государственную границу Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей (5 миллионов тенге) или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года. За ввоз растения в особо крупном размере – лишение свободы от 15 до 20 лет, - проинформировали в ДГД региона.

Во избежание уголовной ответственности департамент просит жителей Мангистау воздержаться от перемещения указанного растения через границу РФ.