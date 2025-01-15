Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые и аварийные отключения в Актау 15 января

В ГКП «АУЭС» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы» предоставили информацию о плановых и аварийных отключениях электроэнергии, водоснабжения и отопления в городе на сегодня, 15 января.

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Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что сегодня, 15 января, проведение плановых работ и отключение электроэнергии запланировано в 27 микрорайоне.

С 09:00 до 12:30 часов планируется отключение электроэнергии в домах №№15, 16Б, 17, 20, 25, 24, 21, 64, 65, 66, 67, 79, 80.

С 13:30 до 17:30 часов электроэнергии не будет в домах №№13, 18Б, 19, детском саду № 44, школе №16.

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 15 января, аварийные ремонтные работы по питьевому водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:

5 микрорайон, дом №4;

6 микрорайон, детский сад №19.

В ГКП «КЖСА» также сообщили, что из-за неисправности магистрального питьевого водопровода, связанного с ЦУВС-4, прекращена подача питьевой воды в микрорайоны, обслуживаемые этим участком.

ЦУВС-4 охватывает микрорайоны 35, 34А, 34, 33, 19А, 18А, 17, 16, 31, 3Б, 3Б, Шыгыс-1 и Шыгыс-2.

В Telegram-чате акимата Мангистауской области жители города жалуются на отключение питьевой, технической и горячей воды в 17, 19, 28, 32А микрорайонах и микрорайоне Шыгыс-2.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся аварийные ремонтные работы в 3А, 22, микрорайонах.

В Telegram-чате акимата Мангистауской области жители дома №19 33 микрорайона сообщают об отсутствии отопления.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: +7 (7292) 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.