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15.01.2025, 14:48

На набережной Актау незаконно пытались построить пирс

Общество 0 4 524 Лиана Рязанцева

В редакцию Lada.kz обратились жители Актау, сообщившие о строительстве пирса на побережье в микрорайоне 4А. В городской администрации заявили, что на данном участке велись незаконные работы, которые уже приостановлены.

Кадр видео
Кадр видео

Жители Актау отправили в редакцию видео, на котором видно, как спецтехника проводит отсыпные работы для строительства пирса в море.

Сегодня, 15 января, снова строят пирс. С подобным мы уже сталкивались в прошлом, когда гавань превратили в болото. К тому же, отсыпку пирса делают не грунтом, а строительным мусором, - пожаловались жители города.

 В Актауском городском акимате заявили, что на побережье велись незаконные работы, они приостановлены.

После получения видеообращения жителя города о предполагаемом нарушении на побережье представители акимата Актау незамедлительно выехали на место для проверки. В ходе осмотра было установлено, что на участке ведутся работы по отсыпке в акватории моря. По словам инициатора, данные действия проводились с целью прокладки пути для доставки временной техники к пирсу, необходимой для углубления акватории, - сообщили в акимате.

Однако, в администрации пояснили, что работы осуществлялись без соответствующих разрешений, что является нарушением действующего законодательства. Представители акимата немедленно приостановили работы и предписали нарушителю восстановить участок в его первоначальное состояние.

Для дальнейшего разбирательства и принятия мер информация передана в компетентные органы, которые проведут расследование и обеспечат соблюдение закона, - заключили в городской администрации.

Напомним, в 2023 году на набережной в 4А микрорайоне, возле спортивной школы по парусному спорту, незаконно было проведено строительство пирса и нарушены требования архитектурно-градостроительного законодательства.

Азамат Сарсенбаев, представитель общественности и блогер из Актау, заснял последствия строительства пирса.

Пирс демонтировали, а виновное лицо привлекли к административной ответственности с наложением административного штрафа. 

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Vladimir00
Vladimir00
Кто допускает таких помойных строителей только и умеют загладить побережье.боже мой как же все обидно изуродовали все.болото воняет как из уборной.
15.01.2025, 11:29
Vladimir00
Vladimir00
Строители хреновы не могут нечего свой нос сдувать.загадили все побережье.вообще гнать грязной метлой таких строителей.не побережье а говно в полном смысле этого слова.превратили город в помойку
15.01.2025, 11:23
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