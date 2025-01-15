На набережной Актау незаконно пытались построить пирс

В редакцию Lada.kz обратились жители Актау, сообщившие о строительстве пирса на побережье в микрорайоне 4А. В городской администрации заявили, что на данном участке велись незаконные работы, которые уже приостановлены.

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Жители Актау отправили в редакцию видео, на котором видно, как спецтехника проводит отсыпные работы для строительства пирса в море.

Сегодня, 15 января, снова строят пирс. С подобным мы уже сталкивались в прошлом, когда гавань превратили в болото. К тому же, отсыпку пирса делают не грунтом, а строительным мусором, - пожаловались жители города.

В Актауском городском акимате заявили, что на побережье велись незаконные работы, они приостановлены.

После получения видеообращения жителя города о предполагаемом нарушении на побережье представители акимата Актау незамедлительно выехали на место для проверки. В ходе осмотра было установлено, что на участке ведутся работы по отсыпке в акватории моря. По словам инициатора, данные действия проводились с целью прокладки пути для доставки временной техники к пирсу, необходимой для углубления акватории, - сообщили в акимате.

Однако, в администрации пояснили, что работы осуществлялись без соответствующих разрешений, что является нарушением действующего законодательства. Представители акимата немедленно приостановили работы и предписали нарушителю восстановить участок в его первоначальное состояние.

Для дальнейшего разбирательства и принятия мер информация передана в компетентные органы, которые проведут расследование и обеспечат соблюдение закона, - заключили в городской администрации.

Напомним, в 2023 году на набережной в 4А микрорайоне, возле спортивной школы по парусному спорту, незаконно было проведено строительство пирса и нарушены требования архитектурно-градостроительного законодательства.

Азамат Сарсенбаев, представитель общественности и блогер из Актау, заснял последствия строительства пирса.

Пирс демонтировали, а виновное лицо привлекли к административной ответственности с наложением административного штрафа.