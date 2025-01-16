Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые и аварийные отключения в Актау 16 января

В ГКП «АУЭС» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы» предоставили информацию о плановых и аварийных отключениях электроэнергии, водоснабжения и отопления в городе на сегодня, 16 января.

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Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что сегодня, 16 января, проведение плановых работ и отключение электроэнергии запланировано в 27 микрорайоне.

С 09:00 до 12:30 часов планируется отключение электроэнергии в домах №№51, 52, 49, 47, 46.

С 13:30 до 17:30 часов электроэнергии не будет в домах №№3, 4, 5 ,6, 71, 72, 74, 57, 75, 76.

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 16 января, аварийные ремонтные работы по водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:

1 микрорайон, отключили питьевую воду в доме №21;

12 микрорайон, отключили питьевую воду в домах №№6, 7, 67, 68, 69.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся аварийные ремонтные работы в 1, 6, 24 микрорайонах.

В Telegram-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители города сообщают, в каких микрорайонах нет отопления. Жалобы поступают по следующим адресам:

1 микрорайон, дома №№3, 4, 5;

12 микрорайон, детский сад «Бөбекжай»;

31Б микрорайон, дом №16.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по номеру телефону: +7 (7292) 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.