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16.01.2025, 19:27

Ни минуты покоя: водитель переполошил жильцов дома в Актау

Общество 0 3 506 Наталья Вронская

Полицейские выявили и привлекли к ответственности водителя, ночью нарушившего покой жильцов дома в 16 микрорайоне. Подробности сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото: стоп кадр из видео
Фото: стоп кадр из видео

По данным полицейских, эпизод, заснятый на камеры очевидцев, произошел в ночь с 15 на 16 января, около 12 часов ночи. Группа молодых людей собралась у автомобиля, сигналила, включала музыку, чем нарушила покой жильцов близлежащего дома.

Стражи порядка установили личность владельца транспорта и привлекли к ответственности.

В 16 микрорайоне, возле дома №89, был выявлен гражданин, нарушивший ночной покой жителей. Сотрудники полиции города Актау установили личность гражданина и составили в отношении него административный протокол на основании статьи 437 КоАП РК, - сообщили в департаменте.

Для справки:

Согласно статье 437 КоАП РК штраф за нарушение тишины для физических лиц составляет 5 МРП (по состоянию на 2025 год – 19 660 тенге). При повторном нарушении в течение года сумма удваивается.

Ранее адвокат Айбек Суюндуков рассказал, что делать, если соседи нарушают тишину, как бороться с ночными музыкальными излишествами ближайшего ресторана. Подробнее по ссылке.

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