Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые и аварийные отключения в Актау 17 января

В ГКП «АУЭС» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы» предоставили информацию о плановых и аварийных отключениях электроэнергии, водоснабжения и отопления в городе на сегодня, 17 января.

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Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что сегодня, 17 января, проведение плановых работ и отключение электроэнергии запланировано в 28 микрорайоне.

С 09:00 до 12:30 часов планируется отключение электроэнергии в домах №№ 30, 31, 36, 28, 27, 37.

С 13:30 до 17:30 часов электроэнергии не будет в домах №№ 22, 24, 25, 26, 29.

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 17 января, аварийные ремонтные работы по водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:

26 микрорайон, отключили питьевую воду в домах №№ 21, 23, 24;

4 микрорайон, отключили техническую воду в домах №№ 64, 65;

11 отключили питьевую воду в доме № 39;

13 микрорайон, отключили техническую воду в домах №№ 24, 28, 28А.

В Telegram-чате акимата Мангистауской области жители города жалуются на отключение питьевой, технической и горячей воды в 4, 12, 19 микрорайонах.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся аварийные ремонтные работы в 9, 17, 33 микрорайонах.

В Telegram-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители 15 дома 34 микрорайона жалуются на отсутствие отопления.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по номеру телефону: +7 (7292) 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.