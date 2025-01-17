Профильные специалисты проведут бесплатные консультации в онкологическом диспансере Актау

Посетителей примут хирург, онколог, онкогинеколог и маммолог, которые окажут им бесплатную консультативную помощь. Об этом сообщили в пресс-службе онкологического центра.

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В областном онкологическом диспансере и во всех учреждениях оказания первичной медицинской помощи, завтра, 18 января, пройдет День «открытых дверей». Целью является профилактика онкологических заболеваний, а также информирование населения о видах подобных заболеваний, а также о преимуществах раннего их лечения.

День «открытых дверей» пройдет с 09:00 до 13:00 часов. Посетителей примут хирург, онколог, онкогинеколог и маммолог. Эти специалисты проведут бесплатную консультативную помощь. Подобные бесплатные профилактические осмотры мы проводим в областном онкологическом диспансере регулярно, - пояснили в пресс-службе медицинского учреждения.

Областной онкологический центр находится по адресу: 1 «А» микрорайон, здание №3. Телефон для справок: 8 707 604 24 92.