18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
530.12
546.08
5.17
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
18.01.2025, 10:20

Почти 1000 гектаров земли в Мангистауской области возвращены государству

Общество 0 1 949 Лиана Рязанцева

Земельный участок, предоставленный для ведения крестьянского хозяйства, длительное время не использовался по своему прямому назначению. Через судебное разбирательство он был изъят в принудительном порядке и возвращён в государственную собственность. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

Фото создано с помощью искусственного интеллекта
Фото создано с помощью искусственного интеллекта

На основании обращения департамент по управлению земельными ресурсами Мангистауской области провел внеплановую проверку в отношении крестьянского хозяйства.

Установлено, что земельный участок, выделенный для ведения крестьянского хозяйства, длительное время не использовался по целевому назначению. Собственнику было выдано предписание об устранении нарушений земельного законодательства. В связи с неисполнением предписания в течение года, решением суда на собственника наложен административный штраф, -- говорится в сообщении.

В результате департамент подал иск о принудительном изъятии земельного участка в государственную собственность.

Судом требования департамента полностью удовлетворены. Почти 1000 га земель в местности «Отеу-Бақай» Мангистауской области возвращены в государственную собственность, - заключили в министерстве.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

2 комментарий(ев)
Ingul
Ingul
Похоже на анекдот про еврея который покупал яйца, варил и потом продавал их по цене покупки. На вопрос о смысле этого "бизнеса" он ответил: "А навар?!".
18.01.2025, 11:47
дорожник
дорожник
Теперь на этой земле зацветут сады
18.01.2025, 07:02
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Никита Ефремов попросил не называть Евгению Добровольскую его матерьюНовости Мира
12.01.2025, 17:12 0
Сын от Ефремова и еще трое детей Добровольской пришли на прощание с нейНовости Мира
14.01.2025, 14:03 0
Россиянин побывал в деревне в Польше и описал ее фразой «чтоб я так жил»Новости Мира
23.12.2024, 08:09 0
Виктория Боня украла чемодан в аэропорту МонакоНовости Мира
11.01.2025, 13:46 0
Шаман трижды спасал Яниса ТиммуНовости Мира
28.12.2024, 15:36 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...