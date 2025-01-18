Почти 1000 гектаров земли в Мангистауской области возвращены государству

Земельный участок, предоставленный для ведения крестьянского хозяйства, длительное время не использовался по своему прямому назначению. Через судебное разбирательство он был изъят в принудительном порядке и возвращён в государственную собственность. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

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На основании обращения департамент по управлению земельными ресурсами Мангистауской области провел внеплановую проверку в отношении крестьянского хозяйства.

Установлено, что земельный участок, выделенный для ведения крестьянского хозяйства, длительное время не использовался по целевому назначению. Собственнику было выдано предписание об устранении нарушений земельного законодательства. В связи с неисполнением предписания в течение года, решением суда на собственника наложен административный штраф, -- говорится в сообщении.

В результате департамент подал иск о принудительном изъятии земельного участка в государственную собственность.