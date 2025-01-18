У Актау появился город-побратим во Вьетнаме

Фото пресс-службы акимата Актау

В пресс-службе городской администрации сообщили, что с 16 по 18 января в городе Дананг проходит «Форум городов дружбы и сотрудничества - 2025». Делегация во главе с акимом Актау Абилкаиром Байпаковым при поддержке акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбай посетила Дананг для переговоров с руководством этой административно-территориальной единицы.

В рамках форума состоялось подписание меморандума об установлении отношений между Актау и Дананг. Документ подписали аким города Актау Абилкаир Байпаков и председатель городского народного комитета Дананг Ле Чунг Чинь.

Подписанное соглашение станет важным стимулом для социально-экономического развития Актау. Меморандум предусматривает укрепление побратимских связей и сотрудничества между двумя городами в таких сферах, как торговля, экономика, инвестиции, транспорт, логистика, туризм и культурно-гуманитарное сотрудничество. Кроме того, в рамках визита обговаривался вопрос о необходимости рассмотреть в обозримом будущем вопрос об открытии авиасообщения между Актау и Дананг, - отмечает акимат Актау.

Также отмечается, что в рамках «Форума городов дружбы и сотрудничества - 2025» было подписано соглашение об установлении побратимских связей между Дананг и Генуя (Италия). В настоящее время Дананг поддерживает побратимские отношения с 50 городами из 24 стран.

Для справки:

Дананг — третий по величине город Вьетнама, крупный порт на берегу Тихого океана в центральной части страны. Расположен на побережье Южно-Китайского моря в центральном Вьетнаме, в 759 км от Ханоя и в 960 км от Хошимина. Имеет порт и международный аэропорт.