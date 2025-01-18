Как записаться на экзамен для получения водительского удостоверения в Мангистау

Жители Мангистау смогут записаться на теоретический и практический экзамены в спецЦОНе только через приложение «ЦОН». Об этом сообщили в пресс-службе некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Мангистауской области.

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По данным ведомства, жители Мангистау смогут записаться на теоретический и практический экзамены исключительно через приложение «ЦОН». В приложении также доступна услуга пробного тестирования, запись на платный пробный практический экзамен по вождению, возможность забронировать посещение в ЦОН, получить талон электронной очереди, ознакомиться с актуальными вопросами.

Приложение «ЦОН» доступно к скачиванию в Google Play и App Store.

Для обеспечения безопасности все пользователи мобильного приложения «ЦОН» проходят двухфакторную аутентификацию: сначала биометрическую идентификацию, затем подтверждают свою личность с помощью SMS-кода, поступающего с номера 1414. После кандидату в водители необходимо перейти на вкладку «Запись на экзамен по теории» или «Запись на экзамен по практике». Затем услугополучателю снова поступит SMS-сообщение. К слову, SMS-сообщение будет направлено на активный номер телефона, зарегистрированный в Базе мобильных граждан. Для записи на экзамен через приложение «ЦОН» необходимо заранее обратиться в спецЦОН для подачи заявки и получить номер заявки, - рассказали в ведомстве.

Данный сервис будет уведомлять пользователей о времени экзаменов и возможных изменениях в расписании, что значительно улучшит удобство и обеспечит своевременное получение информации.

В пресс-службе напомнили, что ранее запись на экзамены осуществлялась через сайт booking.gov4c.kz, теперь эта функция на сайте будет отключена.