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18.01.2025, 12:36

На полках магазинов Мангистау появится больше местной продукции

Общество 0 2 086 Лиана Рязанцева

В Мангистау подписан трехсторонний меморандум между акиматом региона, местными производителями и пятью крупными торговыми сетями области, сообщает Центр общественных коммуникаций.

 

Фото kapital.kz
Фото kapital.kz

В соответствии с соглашением, торговые сети обязуются предоставлять больше торговых площадей для продукции отечественных производителей и активно использовать маркировку «Сделано в Казахстане». Кроме того, крупные торговые сети должны оплачивать поставку продукции от местных производителей в течение 14 дней.

В прошлом году мы подписали меморандумы с 12 местными производителями, а в этом году их число увеличилось до 23. Это значит, что уделяется особое внимание поддержке местных производителей. Для обеспечения продовольственной безопасности в целом очень важно поддерживать отечественных производителей и увеличивать производство продуктов питания», - сказал руководитель управления предпринимательства и торговли Мангистауской области Дастан Мураталиев.

Участниками меморандума стали: «Мага-Bread», «Берекет-Ф», «Аgargan», «Актау Агро», «Туман Шах», «Молочный завод Адил», «Коркем Алем», «Молочный завод Жанаозен», « Brick Center»,  Известные местные производители: «Millina Food Production», «Nataly Company», «Aktau - fish company», «Aкво Ideal», «Keruen ауыз су», «Kеремет FOOD», «Доктор Агро», «ТОО «Абдрахманов»,  «Рысбек», «Енбек»,  «Кайнар», «ЖИБЕК». Среди крупнейших местных торговых сетей, подписавших соглашение, — «Анвар», «Дина», «Алтын Фуд», «Лидер», а также «Аман», «Дана» и «Нур».

 

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Ingul
Ingul
... от мух кисея, сыры не засижены. Лампы сияют: "цены снижены"! Стала оперяться наша кооперация! Хотелось бы чтобы цены снизились, а местных производителей, конечно же, надо поддержать. Желательно не за счет покупателей.
18.01.2025, 11:36
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