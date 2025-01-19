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18.01.2025, 19:18

Зерновой терминал в Бейнеу возобновил работу после семилетнего перерыва

Общество 0 2 039 Лиана Рязанцева

Зерновой терминал в Бейнеуском районе возобновил свою деятельность после продолжительного перерыва. Предприятие, приостановившее работу с 2018 года, сегодня выпустило первую партию продукции.

Фото ЦОК региона
Фото ЦОК региона

В настоящее время на терминал прибыло 10 вагонов, что составляет 700 тонн пшеницы. Из 75 процентов зерна производится мука, а из оставшихся 25 процентов — отруби.

Аким Бейнеуского района Рахымжан Шалбаев и председатель районного маслихата Ардак Бораш одними из первых ознакомились с работой мукомольного производства.

Сегодня исторический момент.  Зерновой терминал, простаивающий долгое время, вновь введен в эксплуатацию.  Мы хотели бы поблагодарить граждан и специалистов предприятия, которые проделали большую работу.  Мы надеемся, что наш завод больше не остановится, и бренд «Бейнеу ұны» произведенный в Казахстане, станет известен миру, - сказал аким района Рахымжан Шалбаев.

Заново ввод в эксплуатацию зернового терминала был обеспечен ТОО «Евразия Транс Логистик» в сотрудничестве с Социально-предпринимательской корпорацией «Каспий».

Для справки: Зерновой терминал в Бейнеу — стратегически важный объект, расположенный в Мангистауской области. Его общая площадь составляет 26 гектаров, и он считается перспективным логистическим хабом, оснащённым собственным передвижным составом и 8-километровой железной дорогой, обеспечивающей прямой доступ к казахстанско-туркменской границе.

Мощности терминала позволяют одновременно хранить 100 тысяч тонн зерна и производить 320 тонн муки и 80 тонн отрубей в сутки. После модернизации эти показатели увеличены до 400 тонн муки и 240 тонн комбикормов соответственно.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Мукомольный завод-да, и то хотя можно возить готовую муку из северных областей. А терминал то зачем нужен? Он предназначен для хранения и перевалки зерна. А зачем переваливать зерно с вагона на вагон?
19.01.2025, 05:29
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