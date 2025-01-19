На одном из перекрестков Актау вновь установили дополнительную секцию светофора

По предложению управления полиции Актау на перекрестке между 19, 19А, 30 и 33 микрорайонами вновь установлена дополнительная секция светофора для поворота налево.Об этом сообщает пресс-служба акимата города.

Фото пресс-службы акимата Актау

По данным городской администрации, дополнительный регулирующий сигнал светофора установлен на перекрестке между 19, 19А, 30 и 33 микрорайонами.

Ранее на данном перекрестке уже устанавливали дополнительную секцию светофора, но спустя время ее демонтировали. Однако это вызвало недовольство среди водителей и стало причиной возникновения пробок,- сообщает пресс-служба акимата.

В пресс-службе подчеркнули, что, учитывая отзывы водителей и сложившуюся ситуацию на перекрестке, сегодня вновь установлена дополнительная секция светофора для регулирования поворота налево.