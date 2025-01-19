Дорожники предупредили жителей Мангистау

Об ожидаемых осадках в регионе сегодня, 19 января, предупредили в АО «НК «КазАвтоЖол».
На автодорогах республиканского значения в Мангистауской области сегодня, 19 января, местами ожидается снег. Сообщается об аналогичной погоде в 15 областях страны.
В связи с этим водителей просят соблюдать правила безопасности и учитывать ухудшение погодных условий на дорогах.
В настоящее время ограничений на автодорогах в региона нет. Движение открыто по всем направлениям.
Дополнительную информацию можно получить в Call-центре по номеру: 1403.
Комментарии0 комментарий(ев)