Дорожники предупредили жителей Мангистау

Об ожидаемых осадках в регионе сегодня, 19 января, предупредили в АО «НК «КазАвтоЖол».

Фото из архива Lada.kz

На автодорогах республиканского значения в Мангистауской области сегодня, 19 января, местами ожидается снег. Сообщается об аналогичной погоде в 15 областях страны.

В связи с этим водителей просят соблюдать правила безопасности и учитывать ухудшение погодных условий на дорогах.

В настоящее время ограничений на автодорогах в региона нет. Движение открыто по всем направлениям.

Дополнительную информацию можно получить в Call-центре по номеру: 1403.