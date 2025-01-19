Отношение детей к спортивной площадке осудили жители Актау

Волейбольная сетка на новоиспеченном спортивном поле, заявляют жители 28 микрорайона, из-за детской шалости может не дожить до летнего сезона.

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Наглядное отношение к городскому имуществу продемонстрировали жители дома №10 в 28 микрорайоне. По их словам, новую волейбольную сетку растягивает детвора, что может привести ее к краху.

Сколько ей отмерено такими темпами, - задались вопросом жители.

В Актауском городском отделе ЖКХ сообщили, что подрядная организация установила волейбольную сетку по просьбе жителей. В данном случае чиновники просят родителей школьников донести до своих детей необходимость бережного отношения к городскому имуществу.