Оградите стройку: с требованием выступили жители Актау

Законно ли проводится стройка у дома №11 в 9 микрорайоне и почему владелец не соблюдает меры безопасности, узнавал корреспондент Lada.kz.
Напротив дома №11, по словам его жильцов, уже несколько лет возводится объект, но строительство периодически «замораживают». Профлист, служивший в качестве ограждения, повалился от ветра.
На стройку, уверяют жители, свободно проходят дети. Не соблюдена элементарная техника безопасности.
За комментарием корреспондент Lada.kz обратился в Актауский городской отдел архитектуры и градостроительства.
Чиновники сообщили, что строительные работы на указанной территории ведутся на основании действующих разрешительных документов.
По факту отсутствия ограждения, а также возможного нарушения требований благоустройства, владельцу объекта будет направлено уведомление о необходимости устранения выявленных нарушений. При невыполнении требований в установленные сроки к нему будут приняты меры, - заверили в отделе архитектуры.
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