Оградите стройку: с требованием выступили жители Актау

Законно ли проводится стройка у дома №11 в 9 микрорайоне и почему владелец не соблюдает меры безопасности, узнавал корреспондент Lada.kz .

Фото жителей 9 микрорайона

Напротив дома №11, по словам его жильцов, уже несколько лет возводится объект, но строительство периодически «замораживают». Профлист, служивший в качестве ограждения, повалился от ветра.

На стройку, уверяют жители, свободно проходят дети. Не соблюдена элементарная техника безопасности.

За комментарием корреспондент Lada.kz обратился в Актауский городской отдел архитектуры и градостроительства.

Чиновники сообщили, что строительные работы на указанной территории ведутся на основании действующих разрешительных документов.