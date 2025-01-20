Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые и аварийные отключения в Актау 20 января

В ГКП «АУЭС» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы» предоставили информацию о плановых и аварийных отключениях электроэнергии, водоснабжения и отопления в городе на сегодня, 20 января.

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Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что сегодня, 20 января, проведение плановых работ и отключение электроэнергии запланировано в 28 микрорайоне.

С 09:00 до 12:30 часов электроэнергии не будет в домах №№20, 35Б, 35В, 21, 23, 48, 34.

С 13:30 до 17:30 часов под ограничение попадут дома №№5, 4, 1, 2, 18, 6.

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 20 января, аварийные ремонтные работы по водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:

3 микрорайон: отключили питьевую воду в домах №№28, 29, 30, 31, 114, 115, 120, 138, 139;

22 микрорайон: временно без воды останутся жильцы дома №7.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся аварийные ремонтные работы в 8 микрорайоне.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по номеру телефону: +7 (7292) 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.