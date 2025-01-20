О неблагоприятных погодных условиях на трассе в Мангистау предупредили водителей

Сегодня, 20 января, в Мангистауской области местами ожидается снег. Водителей просят проявить внимательность и соблюдать правила безопасности. Об этом сообщает АО «НК «КазАвтоЖол».

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Ухудшение погодных условий также отмечается в Мангистауской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Павлодарской, Туркестанской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской областях, а также местами в области Абай и Улытау.

В связи с этим просим водителей соблюдать правила безопасности и учитывать ухудшение погодных условий на дорогах, - говорится в сообщении.

Дополнительную информацию в любое время суток можно получить в колл-центре по номеру: 1403.