Готовили к ЕНТ: родители учащихся пожаловались на образовательный центр в Актау

В редакцию Lada.kz с жалобой на образовательный центр Lets обратились недовольные родители учеников. Их дети посещали данный центр для подготовки к экзаменам и ЕНТ. Со слов же родителей, занятия в центре прекратились под конец прошлого года, тогда как деньги за обучение уже были уплачены. Возмущенные люди были вынуждены обратиться в прокуратуру, так как опасаются, что мошенники могут покинуть Казахстан, не вернув уплаченные денежные средства.

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На деятельность образовательного центра Lets пожаловались родители учеников, проходивших там подготовку к ЕНТ и выпускным экзаменам. Как оказалось, занятия в нем прекратились еще в декабре прошлого года, несмотря на то, что подготовительные курсы были уплачены в полном размере. Руководство центра никак не объяснило людям данную ситуацию, более того, возвращать деньги за отмененные занятия, по словам родителей, никто не собирается.

Обманутыми себя считают почти 200 человек. В итоге пострадавшие жители Актау обратились за помощью в прокуратуру, так как считают, что связались с мошенниками, которые могут покинуть страну с их деньгами. Подробнее – в материале Lada.kz.