Медикам скорой помощи в Мангистау приходится пробираться к пациентам по грязи и бездорожью

Из-за дождя два автомобиля «неотложки» застряли в грязи на одной из улиц села Атамекен. В пресс-службе Мангистауской областной Станции скорой и неотложной медицинской помощи сообщили, что, несмотря на инцидент, пациенты, к которым приехали врачи, получили помощь в полном объеме и без опозданий.

Фото: стоп кадр из видео

По информации пресс-службы учреждения, автомобили застряли уже после прибытия на вызов. Медики находились у пациента, а водители в это время хотели развернуть спецтранспорт, но не смогли этого сделать самостоятельно из-за грязи и бездорожья. Пришлось вызывать спасателей.

В пресс-службе ДЧС Мангистауской области сообщили, что вызов из Мунайлинского района поступил в 23:44 часов 19 января. Прибыв на место происшествия, спасатели при помощи лебедки и спецтехники оттащили в безопасное место две кареты скорой помощи.

Такие ситуации у нас происходят редко, однако в Мунайлинском районе, действительно, все дороги почти без асфальта. Нашим машинам было бы гораздо удобнее и быстрее добираться на вызовы, будь эти поселки заасфальтированы, - отметили на Станции скорой и неотложной медицинской помощи.

Напомним, жалобы на отсутствие асфальтированных дорог и невозможность проехать автомобилям, в том числе спецтранспорту, жители Атамекена озвучивали не единожды. Люди на некоторых улицах даже пытались создавать комфортные для передвижения участки своими силами. Редакция Lada.kz обратилась за комментариями в Мунайлинский районный акимат в попытке узнать, планируется ли асфальтирование дорог в ближайшие годы. Ответ на наш запрос в пресс-службе пообещали предоставить в кратчайшие сроки.