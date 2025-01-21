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20.01.2025, 20:47

На опасные ямы у аэропорта пожаловались жители Актау

Общество 0 2 149 Наталья Вронская

В Сети опубликовали жалобу участников дорожного движения, чей автомобиль пострадал из-за ямы при выезде из международного аэропорта Актау. Комментарий корреспонденту Lada.kz предоставили в воздушной гавани.

Иллюстративное фото с сайта portalzpp02.ru
Иллюстративное фото с сайта portalzpp02.ru

Жительница рассказала, что автомобиль, на котором она передвигалась, на выезде из аэропорта попал в яму. Из-за полученных повреждений транспорта на место инцидента пришлось вызвать специалистов.

По словам автора видео, в день аварийной ситуации были и другие автомобилисты, которые попали в такую же ситуацию.

При выезде из аэропорта, буквально за 20 метров до шлагбаума, посередине дороги большая глубокая яма (шел дождь и там непонятно, то ли это яма, или просто лужа), в которой вчера ночью мы пробили  колесо – большой боковой порез. Пришлось вызывать «шиномонтажку». Мы были не единственные, при нас пострадала ещё одна машина. Ребятам со второй машины также пришлось ждать помощи.

Мы повредили машину, потеряли время, деньги. Кто будет нести за это ответственность? Просто не понимаю, почему такая яма на дороге, почему никто не принимает меры по ее устранению. Значит, брать деньги за парковку они могут, а засыпать яму – нет. Если за 30 минут две машины пострадали, то явно не мы первые, и не мы последние, - поделилась она.

В аэропорту сообщили, что данная территория к воздушной гавани не относится. Ее обслуживанием занимается эксплуатант терминала. Буквально этой осенью, как утверждают в аэропорту, здесь произоводился ремонт.

После осадков в некоторых местах появились места провалов. Как только позволит погода, будет произведен временный ямочный ремонт до наступления теплого сезона и обновление покрытия, - заверили представители воздушной гавани.

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