Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые и аварийные отключения в Актау 21 января

ГКП «АУЭС» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы» предоставили данные о плановых и аварийных отключениях электроэнергии, воды и отопления в городе на сегодняшний день, 21 января.

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Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что сегодня, 21 января, проведение плановых работ и отключение электроэнергии запланировано в 28 микрорайоне и в жилом массиве Приозерный-2.

С 09:00 до 12:30 часов электроэнергии не будет в жилом массиве Приозерный-2. Под ограничением жилые дома №№ 25, 26 ,41, 42.

С 13:30 до 17:30 часов электроэнергии не будет в 28 микрорайоне. Под ограничение попадут дома №№ 14, 15, 16, 17, 19, 48.

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 21 января, аварийные ремонтные работы по водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:

2 микрорайон: отключили питьевую воду в домах №№ 34–40, детский сад № 4;

28 микрорайон: временно без технической воды останутся жильцы домов №№ 20–26;

30 микрорайон, питьевую воду отключат в коттеджах.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся аварийные ремонтные работы в 8, 13, 14, 15, 17, 21 микрорайонах.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по номеру телефону: +7 (7292) 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.