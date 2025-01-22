Неплательщик алиментов получил срок в Актау

Мужчина не исполнял обязанности, установленные судом по уплате алиментов. Какое он понес наказание, сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда.

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Судебным приказом с подсудимого в пользу бывшей жены взысканы алименты на содержание двоих несовершеннолетних детей в размере 1/3 части со всех видов заработка и иного дохода, которые он должен был уплачивать ежемесячно. С 9 августа 2021 года по 31 октября 2024 года он игнорировал выплату алиментов. Задолженность составила 3 789 720 тенге.

На судебном заседании мужчина полностью признал свою вину и раскаялся. Обязался погасить задолженность, но в данный момент, как он объяснил, у него нет возможности выплатить полную сумму.

Отец двоих детей был признан виновным по статье 139 УК РК (Неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей, уклонение от уплаты средств на содержание нетрудоспособных родителей, нетрудоспособного супруга). Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.

Как сообщили в пресс-службе областного суда, на сегодня, 22 января, будет ли неплательщик алиментов подавать апелляцию, неизвестно.