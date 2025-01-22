Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые и аварийные отключения в Актау 22 января

ГКП «АУЭС» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы» предоставили данные о плановых и аварийных отключениях электроэнергии, воды и отопления в городе на сегодняшний день, 22 января.

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Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что сегодня, 22 января, проведение плановых работ и отключение электроэнергии запланировано в жилых массивах Приозерный-2 и Приозерный-3.

С 09:00 до 12:30 часов электроэнергии не будет в жилом массиве Приозерный-2.

С 13:30 до 17:30 часов электроэнергии не будет в жилом массиве Приозерный-3.

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 22 января, аварийные ремонтные работы по водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:

1 микрорайон, отключили питьевую воду в медучреждениях;

6 микрорайон, отключили питьевую воду в жилых домах №№ 9 -19, 26, 32, детский сад № 11, здание Дом быта;

19 микрорайон, отключили техническую воду в домах №№ 4, 14, 14/1, 44;

21 микрорайон, питьевую воду отключили в государственных учреждениях и на частных объектах;

28 микрорайон, отключили питьевую воду в доме № 26.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся аварийные ремонтные работы в 3, 25 микрорайонах.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по номеру телефону: +7 (7292) 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.