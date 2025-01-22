В магазине в Актау изъяли весь алкоголь

В одном из магазинов в 16 микрорайоне дважды за год выявлен факт незаконной реализации алкогольной продукции. Подробности сообщили в управлении полиции Актау.

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В ходе проверки специалистами управления доходов информация о незаконной продаже алкоголя была подтверждена.

Полицейские изъяли всю алкогольную продукцию с полок магазина, а это 500 бутылок водки, вина, пива и иных горячительных напитков. Алкогольная продукция передана частному судебному исполнителю.

Отмечается, что индивидуальный предприниматель ранее уже привлекался к ответственности по части 1 статьи 463 КоАП РК (Занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без соответствующей регистрации, разрешения или направления уведомления), а также по статье 200 КоАП РК (Нарушение требований законодательства РК по реализации алкогольной продукции).