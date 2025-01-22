Окатил пешеходов из лужи – лихачу выписали штраф в Актау

Грубо нарушивший правила дорожного движения водитель Ravon R4 и обрызгавший людей на остановке водой привлечен к ответственности. Общая сумма штрафа составила около 140 тысяч тенге, передает управление полиции Актау.

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Владелец седана на большой скорости обгоняет водителя с регистратором. Далее заезжает в «кармашек» автобусной остановки, где облил из лужи пассажиров, ожидающих общественный транспорт.

Я бы у таких сразу отнимал водительские права, будь моя воля. Одно дело - просто лихачить, а люди-то на остановке причем? Кстати, они могут получить компенсацию за облитые вещи и взыскать с водителя деньги за моральный ущерб, – говорит местный автолюбитель Кайрат.

В управлении полиции сообщили, что на водителя Ravon R4 составили протокол по статьям 505 КоАП РК (Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города), 595 КоАП РК (Нарушение правил маневрирования) и 606 КоАП РК (Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки).

В общей сложности автовладельцу может грозить штраф в размере 35 МРП (137 620 тенге).