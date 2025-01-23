Мусоровозы в Актау вязнут в грязи

Жалобы от жителей новых микрорайонов в связи с несвоевременным вывозом мусора прокомментировали в ТОО «Caspiy Operating».

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В распоряжении Lada.kz появилось видео, где спецтехника застряла в грязи и не может выбраться.

Как объяснил начальник гаража ТОО «Caspiy Operating» Ержан Алимбаев, в новых микрорайонах жители не дают возможность проезжать по асфальту, мотивируя это тем, что покрытие новое и может повредиться. Спецтехнике приходится проезжать к мусорным контейнерам по бездорожью.

К примеру, жильцы «Otyrar City» установили плиты и нашим машинам приходится ездить по кругу, чтобы добраться до контейнеров. Из-за дождей мусоровозы застревают в грязи. В связи с этим мы не можем обслужить большинство новых микрорайонов, - говорит Ержан Алимбаев.

Напомним, в подобную дорожную «западню» попадают и водители карет Скорой помощи.

Вчера, 21 января, из-за размытых дорог на участке Жетыбай-Жанаозен-Кендерли-граница Туркменистана застряли 50 фур.