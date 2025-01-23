Дорожный знак «Кирпич» стал ловушкой для водителей в Актау

Автовладельцы заявили о появление нового дорожного знака «Въезд запрещен» у торгового центра «Достык» в 26 микрорайоне. Они высказали свои недовольства и посчитали дорожный знак капканом для водителей. Корреспондент Lada.kz обратился за комментарием в департамент полиции региона.

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В Сети появилось видео, где мужчина рассказывает о дорожном знаке «Кирпич» возле торгового центра «Достык» и предупреждает своих коллег быть бдительными. Полиция наложит штраф, ссылаясь на камеру, установленную на столбе при въезде.

В департаменте полиции региона сообщили, что знак установлен на законных основаниях.

Спустя два дня, 23 января, водители сообщили, что на месте знака осталась лишь металлическая стойка.

Lada.kz ожидает комментарий от департамента полиции.