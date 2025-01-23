Спортсмен из Актау попросил политическое убежище в Великобритании

Известный спортсмен из Актау, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Ильдар Ягьяев, уехавший на заработки за границу, сообщил журналистке ИА «NewTimes.kz» Аурелии Акмуллаевой, что подал заявку на политическое убежище в Великобритании.

Фото Ильдара Ягъяева

Спортсмен из Актау Ильдар Ягьяев, который два года назад отправился в Великобританию собирать капусту, подал запрос на политическое убежище в Великобритании.

Спортсмен заявил, что ему поступали угрозы.

Я попросил политическое убежище в виде защиты, так как поступали угрозы жизни в Казахстане после моих публичных высказываний. Началось все в июле, когда все СМИ узнали, что известный спортсмен уехал собирать капусту в Англию. После мне начали звонить с разных номеров, писать в соцсетях, искать меня дома и на работе непонятные люди, - сообщил Ильдар.

Ильдар поделился, что за два года жизни в Англии ему пришлось сменить несколько мест работы. Вначале он трудился на сельскохозяйственных полях.

Я был стюардом футбольных матчей, лейбором (разнорабочий – прим. авт), работал в «Макдональдсе». Пока без легализации с работой трудно. Как только мне одобрят получение политического убежища, возможны варианты получше – друзья предлагают, ведь в Казахстане я работал директором известных сетей быстрого питания, - рассказал Ильдар Ягьяев.

Редакция Lada.kz не раз публиковала материалы о работе Ильдара Ягьяева в Англии.

Ильдар Ягьяев уехал на заработки в Англию в 2023 году. По приезду занимался сборкой салата на ферме.

В апреле 2024 года спортсмен завоевал медали на чемпионате Великобритании по грэпплингу и джиу-джитсу.

Ильдар Ягьяев рассказывал, сколько он зарабатывает за день и в месяц, работая менеджером магазина, а также лейбором в Англии.