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23.01.2025, 09:30

Спортсмен из Актау попросил политическое убежище в Великобритании

Общество 0 14 063 Лиана Рязанцева

Известный спортсмен из Актау, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Ильдар Ягьяев, уехавший на заработки за границу, сообщил журналистке ИА «NewTimes.kz» Аурелии Акмуллаевой, что подал заявку на политическое убежище в Великобритании.

Фото Ильдара Ягъяева
Фото Ильдара Ягъяева

Спортсмен из Актау Ильдар Ягьяев, который два года назад отправился в Великобританию собирать капусту, подал запрос на политическое убежище в Великобритании. 

Спортсмен заявил, что ему поступали угрозы.

Я попросил политическое убежище в виде защиты, так как поступали угрозы жизни в Казахстане после моих публичных высказываний. Началось все в июле, когда все СМИ узнали, что известный спортсмен уехал собирать капусту в Англию. После мне начали звонить с разных номеров, писать в соцсетях, искать меня дома и на работе непонятные люди, - сообщил Ильдар.

Ильдар поделился, что за два года жизни в Англии ему пришлось сменить несколько мест работы. Вначале он трудился на сельскохозяйственных полях.

Я был стюардом футбольных матчей, лейбором (разнорабочий – прим. авт), работал в «Макдональдсе». Пока без легализации с работой трудно. Как только мне одобрят получение политического убежища, возможны варианты получше – друзья предлагают, ведь в Казахстане я работал директором известных сетей быстрого питания, - рассказал Ильдар Ягьяев.

Редакция Lada.kz не раз публиковала материалы о работе Ильдара Ягьяева в Англии.

Ильдар Ягьяев уехал на заработки в Англию в 2023 году. По приезду занимался сборкой салата на ферме.

В апреле 2024 года спортсмен завоевал медали на чемпионате Великобритании по грэпплингу и джиу-джитсу.

Ильдар Ягьяев рассказывал, сколько он зарабатывает за день и в месяц, работая менеджером магазина, а также лейбором в Англии.

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Комментарии

5 комментарий(ев)
golden tulip
golden tulip
Ну затравили через соцсети. Сейчас это модно, прикрывшись аватаркой писать гадости другому. Но, чтобы это были политические мотивы - ты должен быть, либо откровенным диссидентом, либо состоять в какой-то оппозиционной партии
23.01.2025, 10:24
Око
Око
Сомневаюсь, что преследования какие то вообще были. Так делают все, кто на гражданство подаёт)) Надо ещё добавить, что всю жизнь жил в КЗ как в аду, всегда был про прессингом.. и всю жизнь любил Великобританию)))) Ну, удачи, парень. Это твой выбор))
23.01.2025, 09:07
Adai11
Adai11
Кайдагы полит убежище, не куып кетты, или тегын гражданство алгысы келып отырма
23.01.2025, 08:18
Ed Word
Ed Word
Всегда ранее поддерживал Ильдара за его успехи в спорте, но сейчас его позиция и подход не понимаю и не разделяю. Хочется задать вопросы поэтому - почему политическое убежище? Он что политический или общественный деятель, член не провительственных организаций из-за деятельности которого представляет интерес для власти и ее политического давления? Не думаю и не видел таких его инициатив, а то что сравнивать или даже критиковать власть у нас вон каждый гражданин может высказывать свое мнение в рамках закона. Другое дело если при этом этот закон нарушается, но это уже не политическое преследование, а правохранительное и на него должно тогда быть заведено дело чтобы подтверждать что вообще есть какая то угроза ему и за что конкретно. А вот так вот спикулировать на основе выдуманных причин не относящихся к политике, это не правильно и не добросовестно. Таким путем наоборот можно привелечь внимание потому как подобные необоснованные действия подрывают репутацию страны, и провоцируют иных нарушителей закона апелировать к политике для приобретения убежища. Так завтра каждый коррупционер или мошенник, сможет под ширмой мнимого политического преследования находить убежище уводя не законные капиталы с собой в другие страны, разве это будет справедливо, разве к этому мы стремимся, кажется как раз таки наоборот. Так что если у Ильдара есть просто желание остаться там, то удачи, но не нужно при этом пытаться сделать и решить свой вопрос любыми средствами, как бы потом не пожалеть об этом. Мир всем!
23.01.2025, 07:32
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Поддерживаю его решение на 100%, пока твориться беспредел и бардак, в этой стране делать нечего.
23.01.2025, 06:19
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