Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые и аварийные отключения в Актау 23 января

ГКП «АУЭС» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы» предоставили данные о плановых и аварийных отключениях электроэнергии, воды и отопления в городе на сегодняшний день, 23 января.

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Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что сегодня, 23 января, проведение плановых работ и отключение электроэнергии запланировано в 28 и 31А микрорайонах.

С 13:30 до 17:30 часов электроэнергии не будет в 28 микрорайоне. Под ограничением жилые дома №№8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 68/3, жилой комплекс «Гранд Авеню».

С 13:30 до 17:30 часов электроэнергию отключат в 31А микрорайоне. Под ограничение попадут жилые дома №№ 2, 3, 4, жилой комплекс «Жібек жолы».

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 23 января, аварийные ремонтные работы по водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:

3А микрорайон, отключили техническую воду в домах №№19,22;

4 микрорайон, отключили техническую воду в доме №56;

6 микрорайон, отключили техническую воду жилых домах №№37, 38, 39, 40;

22 микрорайон, отключили техническую воду в доме №1;

27 микрорайон, отключили питьевую воду в жилых домах №№2–11, 44, 85;

33 микрорайон, отключили питьевую воду в домах №№19, 20, 21, 22.

В Telegram-чате акимата Мангистауской области жители города жалуются на отключение питьевой, технической и горячей воды в 3, 8, 17, 33 микрорайонах.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся аварийные ремонтные работы в 14, 25 микрорайонах.

В Telegram-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители домов №№ 28А и 46 в 15 микрорайоне жалуются на отсутствие отопления.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по номеру телефону: +7 (7292) 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.