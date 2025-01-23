Прощание школьников с учителем растрогало жителей Актау

Видео, на котором ученики с теплотой и со слезами на глазах прощаются со своим классным руководителем, появилось в Instagram. Кадры сняты в Актау. Публикация растрогала пользователей социальной сети.

Фото: кадр видео

Сообщается, что видео было снято в школе №19, расположенной в 34 микрорайоне Актау.

В школе №19 в Актау из-за малого количества учащихся один из классов был расформирован, детей распределили по другим классам, - говорится в сообщении к видео.

На кадрах запечатлены моменты, полные благодарности и теплоты, ученики со слезами на глазах прощаются со своим классным руководителем. Это видео отозвалось в сердцах пользователей социальной сети.