Реконструкция парка «Акбота»: акимат Актау хочет знать мнение горожан

Акимат Актау в социальных сетях запустил опрос по реконструкции парка «Акбота» в 4А микрорайоне. По данным городской администрации, цель опроса – узнать мнение жителей о том, как они видят будущее обновление места массового досуга. Власти хотят учесть предпочтения горожан, чтобы создать комфортное и современное пространство для отдыха.

Фото из архива Lada.kz

Во исполнение поручения главы областного центра Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) инициировал опрос среди населения о реконструкции парка «Акбота».

Опрос направлен на выяснение предпочтений горожан относительно того, каким они хотят видеть парк и какие зоны досуга им интересны, - заявили в акимате.

В администрации заявили, что аким Абилкаир Байпаков предпочел, чтобы перед началом работ по восстановлению парка «Акбота» было учтено мнение жителей и гостей города.

Парк должен стать современным и удобным местом для отдыха, где будут предоставляться услуги, отвечающие потребностям посетителей, включая предложения от бизнеса. Кроме того, аналогичный опрос будет направлен в образовательные учреждения, чтобы школьники также могли принять участие в процессе реконструкции городского парка. На основе полученных результатов будет организовано голосование, по итогам которого будет принято решение о дальнейших шагах в рамках данного проекта, - подчеркнули в акимате.

Жители Актау могут оставить свои комментарии на официальных страницах акимата в Instagram и Facebook.

В городской администрации также сообщили, что в ближайшее время отдел ЖКХ направит владельцам каруселей уведомления с просьбой добровольно демонтировать аттракционы. В случае отказа от демонтажа работы будут выполнены принудительно.

В 2024 году чиновники заявляли, что разрабатывается ПСД на полную реконструкцию парка «Акбота».

Жители Актау не раз обращали внимание властей на состояние места массового досуга.