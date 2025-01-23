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23.01.2025, 11:57

Реконструкция парка «Акбота»: акимат Актау хочет знать мнение горожан

Общество 0 2 437 Лиана Рязанцева

Акимат Актау в социальных сетях запустил опрос по реконструкции парка «Акбота» в 4А микрорайоне. По данным городской администрации, цель опроса – узнать мнение жителей о том, как они видят будущее обновление места массового досуга. Власти хотят учесть предпочтения горожан, чтобы создать комфортное и современное пространство для отдыха.

 

Фото из архива Lada.kz
Фото из архива Lada.kz

Во исполнение поручения главы областного центра Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) инициировал опрос среди населения о реконструкции парка «Акбота».

Опрос направлен на выяснение предпочтений горожан относительно того, каким они хотят видеть парк и какие зоны досуга им интересны, - заявили в акимате.

В администрации заявили, что аким Абилкаир Байпаков предпочел, чтобы перед началом работ по восстановлению парка «Акбота» было учтено мнение жителей и гостей города.

Парк должен стать современным и удобным местом для отдыха, где будут предоставляться услуги, отвечающие потребностям посетителей, включая предложения от бизнеса. Кроме того, аналогичный опрос будет направлен в образовательные учреждения, чтобы школьники также могли принять участие в процессе реконструкции городского парка. На основе полученных результатов будет организовано голосование, по итогам которого будет принято решение о дальнейших шагах в рамках данного проекта, - подчеркнули в акимате.

Жители Актау могут оставить свои комментарии на официальных страницах акимата в Instagram и Facebook.

В городской администрации также сообщили, что в ближайшее время отдел ЖКХ направит владельцам каруселей уведомления с просьбой добровольно демонтировать аттракционы. В случае отказа от демонтажа работы будут выполнены принудительно.

В 2024 году чиновники заявляли, что разрабатывается ПСД на полную реконструкцию парка «Акбота». 

Жители Актау не раз обращали внимание властей на состояние места массового досуга. 

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Комментарии

5 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
"акимат Актау хочет знать мнение горожан"-----Для начала нужно заменить всю администрацию акимата! Всю!
23.01.2025, 13:55
Знакомый
Знакомый
Поменяйте название!!!
23.01.2025, 11:12
Знакомый
Знакомый
Поменяйте название!!!
23.01.2025, 11:12
Argallo
Argallo
Убрать эти старые и нелепые аттракционы, высадить больше деревьев и кустов и следить за поливом, сделать просто парк для прогулки и отдыха каким он и был всегда до того как его выкупили и разрушили.
23.01.2025, 08:22
Ed Word
Ed Word
А зачем вообще, парк перегружен, каждый день ажиотаж и нет свободных мест? Нет же, места есть, тем более его уже реконструировали не так давно относительно, может только туалеты добавить и лавочки на край, и то не факт. Лучше эти средства перенаправить на создание другого парка или алеи, к примеру на территории 10 мкр или еще лучше реконтсруировать спуск в 15 мкр ведущий от ЦОНа с ЖК Таншолпан к конечной остановки автобуса и набережной - там очень оживленный проход, но при этом очень старые и даже аварийные лестницы и асфальтные дороги, нет даже фонарей, лавочек для отдыха, клумб, камер наблюдения и т.д., это не просто уныние, а элементарно не безопасная и не комфортная для использования строение и территория. Или ждем пока кто нибудь там не пострадает? Мир всем!
23.01.2025, 07:53
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