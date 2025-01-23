Сенатор попросил правительство найти деньги для порта Актау

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Депутат Суиндик Алдашев заявил, что снижение уровня Каспийского моря сегодня негативно сказывается на работе Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

В связи с этим разработана и реализуется дорожная карта, которая предусматривает проведение дноуглубительных работ в акватории и во входных каналах порта Актау. Данный проект включен в комплексный план развития морской инфраструктуры на 2024-2028 годы. Стоимость – 42 миллиарда тенге. Разработана проектно-сметная документация, имеется положительное заключение экспертизы, - сообщил он.

По словам сенатора, работы планируется выполнить в три этапа. Первый этап стоимостью 20 миллиардов тенге должен стартовать уже в этом году, добавил депутат.

Однако на сегодняшний день не определен источник финансирования. Это оказывает влияние на несвоевременную реализацию проекта, а также на устойчивость ТМТМ в целом. Просим правительство оказать содействие в выделении финансирования, - отметил он.

Сенатор подчеркнул, что с июня 2023 года по декабрь 2024 года снижение уровня моря составило 50 сантиметров, что сказывается на рентабельности грузоперевозок.

Напомним, в 2024 году в министерстве транспорта Казахстана заявляли об утверждении комплексного плана развития морской инфраструктуры. Согласно проекту, будут проведены работы по дноуглублению акватории порта Курык и строительству контейнерного хаба в порту Актау.

Кроме того, ранее сообщалось о том, что китайская компания построит в Актау контейнерный хаб за 43,4 миллиарда тенге.