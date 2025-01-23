В СПК «Каспий» назначен новый руководитель

Сегодня, 23 января, председателем правления АО «Социально-предпринимательская корпорация «Каспий» назначен Аблай Молдагулов. Об этом сообщается на странице управления финансов Мангистауской области в Facebook.

Фото пресс-службы ведомства

Аблай Молдагулов в 2009 году получил степень бакалавра по специальности «Нефтегазовое дело» в Национальном техническом университете имени Каныша Сатпаева.

В 2011 году завершил обучение в Костанайском государственном университете имени Ахмета Байтурсынова, получив диплом по специальности «Юриспруденция». В 2012 году получил степень магистра в Манчестерском университете (Великобритания) по специальности «Геология разведки и добычи нефти и газа». В 2024 году окончил магистратуру Костанайского социально-технического университета по направлению «Финансы».

Трудовую деятельность начал в 2009 году директором филиала ТОО «Бахыт-Мунай» в Лисаковске. С 2012 по 2020 годы работал менеджером департамента недропользования, генеральным менеджером дирекции неорганической и специальной химии в ТОО «Объединенная химическая компания», проектным менеджером департамента развития специальных экономических зон и руководителем проектов в департаменте управления активами.

В 2019 году назначен генеральным директором ТОО «Торговый дом Казахстан-Узбекистан «Нефтехим Трейдинг». В 2019-2020 годах был генеральным директором ТОО «Бутадиен».

В 2020-2021 годах работал региональным директором АО «НК «Казинвест» по Костанайской области, в 2021 году работал советником председателя правления АО «Самрук-Қазына».

С 2021 по 2023 годы работал заместителем директора ТОО «Фармакс-2» и директором ТОО «BSPharm». С 2023 по 2024 годы был заместителем генерального директора ТОО «Center Project». В 2024 года занимал должность генерального директора ТОО «СтройАстанаСнаб».

Кроме того, Аблай Молдагулов выполнял дополнительные ответственные обязанности в качестве внештатного советника акима Костанайской области по инвестициям и члена совета директоров управляющих компаний специальных экономических зон.