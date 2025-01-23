Платеж только наличными: законны ли требования продавцов в Мангистау?

В департаменте государственных доходов по Мангистауской области (ДГД) прокомментировали ситуацию, когда предприниматели отказываются принимать безналичные платежи, требуя оплаты наличными за товар или услугу.

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В ведомстве сообщили, что в регионе зафиксированы случаи, когда некоторые предприниматели отказываются принимать безналичные платежи, требуя оплату наличными за товар или услугу.

По данным ДГД области, такие требования являются незаконными.

Отказ в принятии безналичных платежей является незаконным, поскольку нормами Закона Республики Казахстан «О платежах и платежных системах» предусмотрены различные способы оплаты – банковской картой, QR платежом или наличными деньгами (статья 25). За отказ предпринимателей в принятии платежей с использованием платежных карточек предусмотрена административная ответственность: на первый раз предупреждение, при повторном нарушении – штраф в размере 157 280 тенге, или 40 МРП (статья 194 Кодекса об административных правонарушениях РК), - сообщили в ведомстве.

Департамент государственных доходов просит горожан сообщать о фактах отказа приема безналичных платежей.