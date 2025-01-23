Надолго ли? В Актау уложили 350 квадратных метров холодного асфальта

В Актауском городском акимате заявили, что в зимний период в областном центре для обеспечения безопасности дорожного движения проводится ямочный ремонт. В работах используется холодный асфальт.

Фото пресс-службы Актауского городского акимата

В городской администрации сообщили о проведении ямочного ремонта в зимний период.

В этом году в городе проведен ямочный ремонт на площади в 60 квадратных метров. С декабря было уложено 350 квадратных метров холодного асфальта, - сообщает пресс-служба акимата Актау.

Согласно информации из открытых источников, холодный асфальт – это смесь щебня, песка, органического (битумная эмульсия) и минерального вяжущего (цемент), а также специальных добавок. В состав холодного асфальта входят минеральные компоненты и медленно густеющая битумная эмульсия. Поэтому работать с холодным асфальтом можно при холоде и даже в дождь. При этом полученное покрытие выдерживает средние нагрузки.

Ранее сообщалось, что в Актау используют новейшие технологии при обновлении дорожных разметок. Подробнее по ссылке.