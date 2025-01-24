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24.01.2025, 12:01

Бюджет Мангистау-2025: на какое направление власти потратятся больше всего?

Общество 0 2 196 Алия Шарипова

Корреспондент Lada.kz узнал сумму регионального бюджета на 2025 год, а также о сфере, на которую в ближайшие месяцы потратят больше всего средств.

Фото: коллаж Lada.kz
Фото: коллаж Lada.kz

По данным пресс-службы акима Мангистауской области, с учетом конкретных потребностей для региона на 2025 год предусмотрен бюджет в 626 миллиардов тенге.

Львиную долю средств направили на сферу образования – 46% – 287 960 000 000 тенге. Деньги потратят на содержание 402 детских садов, 210 школ, 26 колледжей, шести специальных школ и трех специальных детских садов, 12 организаций, оказывающих психолого-медико-педагогическую консультативную помощь детям и подросткам, перевозку учащихся, приобретение учебников, проведение ремонта зданий.

Вторую строчку, как сообщили в акимате, занимают «прочие расходы на содержание государственных органов» – 13,6% – 85 136 000 000 тенге.

На сферу энергетики и жилищно-коммунального хозяйства рассчитано 9% или 56 340 000 000 тенге из общей суммы бюджета. Средства предусматривают субсидирование стоимости услуг питьевого водоснабжения, жилищная помощь отдельным категориям граждан, благоустройство, санитарная очистка и уличное освещение населенных пунктов, проекты по строительно-монтажным работам.

Далее идет сфера социальной защиты – это 8% – 50 080 000 000 тенге. А именно: государственная социальная помощь, социальные выплаты, обеспечение необходимым оборудованием граждан с ограниченными возможностями, временное трудоустройство безработных граждан, ремонт и модернизация зданий.

Для сферы пассажирского транспорта и автомобильных дорог из казны предусмотрено 6% или 37 560 000 000 тенге. Сюда входит содержание автомобильных дорог, субсидирование затрат на межрайонные маршруты и железнодорожный транспорт социального значения, строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог.

Инфографика: Lada.kz

Столько же – 6% или 37 560 000 000 тенге – направят на сферу обороны и общественной безопасности. Деньги будут использованы для жилищных выплат, оснащения и открытия отделений участковой полиции, строительства модульных депо, обновления зданий.

На сферу здравоохранения власти регионального уровня выделили 5% или 31 300 000 000 тенге – это приобретение бесплатных лекарственных средств, оснащение и ремонт медицинских организаций, повышение квалификации медицинских кадров, подготовка специалистов по квалификации «Резидентура», единовременное пособие для медицинских специалистов, приглашенных в область, строительство трех объектов.

Такую же сумму в процентном эквиваленте – 5% или 31 300 000 000 тенге – потратят на сферы культуры, спорта, туризма и информационного пространства. Сюда вошли: содержание 34 культурных и 35 спортивных организаций, проведение спортивных соревнований областного уровня, подготовка к республиканским и международным спортивным соревнованиям, реализация государственных творческих и спортивных заказов.

Наименьшее количество средств в текущем году получат сферы сельского хозяйства и охраны окружающей среды – это 1,4% или 8 764 000 000 тенге. Из суммы будут выплачиваться сельскохозяйственные субсидии, вестись природоохранная деятельность, и осуществляться материально-техническое обеспечение организаций.

Ранее сообщалось о том, что на 2025 год общий объем бюджета по доходам и затратам для Актау и Умирзака составляет 45 миллиардов 397 миллионов 163 тысячи тенге. Подробнее по ссылке.

Кроме того, заместитель акима Мангистауской области по финансово-экономическим вопросам Аббат Урисбаев рассказал Lada.kz, на что потратили бюджет Мангистауской области в 2024 году. К слову, тогда сумма составила 598 197 600 тысяч тенге.

Также стало известно, что наш регион лидировал среди областей по неосвоению бюджета – это 16,9 миллиарда тенге.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Сегодня надо поднимать именно сельское хозяйство, что бы народ вернулся в село и работал на земле, а у нас эту отрасль наоборот убивают. Долго мы будем кормить деньгами соседей, чтобы они нам продукты поставляли.
24.01.2025, 08:59
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