Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые и аварийные отключения в Актау 24 января

ГКП «АУЭС» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы» предоставили данные о плановых и аварийных отключениях электроэнергии, воды и отопления в городе на сегодняшний день, 24 января.

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Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что на сегодня, 24 января, проведение плановых работ и отключение электроэнергии не запланированы, за исключением возможных аварийных отключений.

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 24 января, аварийные ремонтные работы по водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:

22 микрорайон, отключили питьевую воду в жилых домах №№7А, 7Б, 9, 10А, 10Б, в школе №22;

30 микрорайон, отключили питьевую воду в коттеджах №№86, 87, 94, 95, 102, 103, 110, 111, 124, 125, 130, 131, 137.

В Telegram-чате акимата Мангистауской области жители города жалуются на отсутствие технической воды в 1 микрорайоне.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся аварийный ремонт во 2, 13, 33 микрорайонах.

В Телеграм-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители города сообщают, в каких микрорайонах отсутствует отопление. Жалобы поступают по следующим адресам:

школа № 9 в 7 микрорайоне;

школа № 21 в 13 микрорайоне;

школа № 1 в 14 микрорайоне;

8 микрорайон, дом № 5;

15 микрорайон, дом № 4.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по номеру телефону: +7 (7292) 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.