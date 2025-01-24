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24.01.2025, 09:28

Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые и аварийные отключения в Актау 24 января

Общество 0 1 605 Лиана Рязанцева

ГКП «АУЭС» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы» предоставили данные о плановых и аварийных отключениях электроэнергии, воды и отопления в городе на сегодняшний день, 24 января.

Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что на сегодня, 24 января, проведение плановых работ и отключение электроэнергии не запланированы, за исключением возможных аварийных отключений.

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 24 января, аварийные ремонтные работы по водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:

  • 22 микрорайон, отключили питьевую воду в жилых домах №№7А, 7Б, 9, 10А, 10Б, в школе №22;
  • 30 микрорайон, отключили питьевую воду в коттеджах №№86, 87, 94, 95, 102, 103, 110, 111, 124, 125, 130, 131, 137.

В Telegram-чате акимата Мангистауской области жители города жалуются на отсутствие технической воды в 1 микрорайоне.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся аварийный ремонт во 2, 13, 33 микрорайонах.

В Телеграм-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители города сообщают, в каких микрорайонах отсутствует отопление. Жалобы поступают по следующим адресам: 

  • школа № 9 в 7 микрорайоне;
  • школа № 21 в 13 микрорайоне;
  • школа № 1 в 14 микрорайоне;
  • 8 микрорайон, дом № 5;
  • 15 микрорайон, дом № 4.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по номеру телефону: +7 (7292) 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16. 

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Ingul
Ingul
Хотя бы не врали болтуны. В 3а мкр. 23.01. 25 с утра отключили техническую воду, вечером доложили, что воду открыли, а сегодня 25.01.25 тех. воды по-прежнему нет. КЖСА отвечает, что ремонт вчера закончили, а сегодня ЖЭК отвечает, что ремонт продолжается. У нас кто ни будь отвечает за этот бедлам?
24.01.2025, 09:13
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