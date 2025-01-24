Исследование морского дна: спасатели Мангистау проверили информацию о затонувшем судне

Сотрудники управления туризма и департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области провели исследование по установлению координат предполагаемого затонувшего судна. Об этом сообщили в ДЧС региона.
Согласно первично полученным данным, судно находится в точке с координатами 43° северной широты и 51° восточной долготы, в 1,5 километрах от мыса Меловой. Средства массовой информации ссылались на спутниковые снимки Google Maps и предположили, что в этом районе может находиться затонувший корабль.
Для обследования морского дна спасатели использовали глубинный эхолот Y-150. В результате затонувшие объекты не были идентифицированы. Глубина в районе исследований составила 9-10 метров. По результатам проверки, указанные сведения признаны несоответствующими действительности, - сообщили представители ДЧС Маннгистауской области.
Напомним, о затонувшем объекте рассказали местные рыбаки.
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