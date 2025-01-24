Исследование морского дна: спасатели Мангистау проверили информацию о затонувшем судне

Сотрудники управления туризма и департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области провели исследование по установлению координат предполагаемого затонувшего судна. Об этом сообщили в ДЧС региона.

Фото: скриншот с карты Google

Согласно первично полученным данным, судно находится в точке с координатами 43° северной широты и 51° восточной долготы, в 1,5 километрах от мыса Меловой. Средства массовой информации ссылались на спутниковые снимки Google Maps и предположили, что в этом районе может находиться затонувший корабль.

Для обследования морского дна спасатели использовали глубинный эхолот Y-150. В результате затонувшие объекты не были идентифицированы. Глубина в районе исследований составила 9-10 метров. По результатам проверки, указанные сведения признаны несоответствующими действительности, - сообщили представители ДЧС Маннгистауской области.

Напомним, о затонувшем объекте рассказали местные рыбаки.