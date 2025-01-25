Семьям погибших в авиакатастрофе возле Актау выплатят компенсацию

Вице-премьер Канат Бозумбаев рассказал, какая помощь будет оказана семьям погибших во время крушения самолета близ Актау казахстанцев, передает корреспондент агентства Kazinform .

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По пять миллионов тенге получат семьи казахстанцев, погибших в авиакатастрофе возле Актау. Об этом рассказал вице-премьер Канат Бозумбаев.

Социальная помощь оказана. Каждой семье была выплачена положенная сумма. Расходы на погребение, проезд к месту происшествия и другие вопросы взяли на себя акиматы. На следующей неделе планируем за счет спонсорских средств оказать этим семьям материальную помощь, — рассказал вице-премьер.

Он также добавил, что окончательное решение будет принято на следующей неделе. Администрация совместно со спонсорами решают, кому и в какой сумме будет выплачена помощь. Предварительно речь идет о пяти миллионах тенге на семью.