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25.01.2025, 12:57

Семьям погибших в авиакатастрофе возле Актау выплатят компенсацию

Общество 0 1 918 Александр Рыжих

Вице-премьер Канат Бозумбаев рассказал, какая помощь будет оказана семьям погибших во время крушения самолета близ Актау казахстанцев, передает корреспондент агентства Kazinform.

Фото из архива lada.kz
Фото из архива lada.kz

По пять миллионов тенге получат семьи казахстанцев, погибших в авиакатастрофе возле Актау.  Об этом рассказал вице-премьер Канат Бозумбаев. 

Социальная помощь оказана. Каждой семье была выплачена положенная сумма. Расходы на погребение, проезд к месту происшествия и другие вопросы взяли на себя акиматы. На следующей неделе планируем за счет спонсорских средств оказать этим семьям материальную помощь, — рассказал вице-премьер.  

Он также добавил, что окончательное решение будет принято на следующей неделе. Администрация совместно со спонсорами решают, кому и в какой сумме будет выплачена помощь. Предварительно речь идет о пяти миллионах тенге на семью.

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