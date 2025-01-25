В полиции Мангистау предупредили владельцев мопедов

В департаменте полиции Мангистауской области проинформировали, что с 5 апреля этого года вступили в силу законодательные изменения, которые приравнивают мопеды к механическим транспортным средствам.

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В полиции области рассказали, что пятого апреля этого года появятся новые правила относительно мопедов.

С этого дня использование мопедов будет разрешено только при условии, что они зарегистрированы в полиции и у владельца есть водительское удостоверение категории A1, A или B. Проведена техническая проверка и оформлено обязательное страхование гражданской ответственности, - пояснили в ведомстве.

Для регистрации мопеда необходимо обратиться в специализированный центр обслуживания населения (ЦОН).

В ведомстве объяснили, какой перечень документов необходим для регистрации транспортного средства.

Необходимые документы:

• Удостоверение личности (можно показать в электронном виде);

• Технический паспорт или данные о технических характеристиках мопеда;

• Заполненная заявка;

• Прохождение технического осмотра мопеда;

• Оплата государственной пошлины для регистрации: регистрация мопеда — 0,25 АЕК (983 тг.), выдача регистрационного свидетельства — 1,25 АЕК (4 915 тг.), получение государственного номерного знака — 1,4 АЕК (5 505 тг.).

Кроме того, начиная с 5 апреля 2025 года использование незарегистрированных мопедов и управление ими без водительского удостоверения будет запрещено. Департамент полиции Мангистауской области советует владельцам мопедов заранее пройти регистрацию и рекомендует лицам, не имеющим водительских прав, пройти обучение в автошколах для получения права управления мопедом, - пояснили в ведомстве.

Для получения дополнительной информации можно звонить по следующим номерам с 09:00 до 19:00: 8-701-777-43-62; 8-775-991-77-77; 47-45-89.