Тонны опасных отходов с бывшего завода в Актау выставлены на торги

Объявление о проведении конкурса по реализации опасных отходов, расположенных на территории бывшего Актауского завода пластических масс, разместило Министерство экологии и природных ресурсов РК.

Фото из архива lada.kz

На торги выставлены 13 лотов, а именно «Димер-а-метилстирол» - 7,7 тонн, «Пирокатехиновый фиолетовый» - 0,000187 тонн, «Терфенилы» - 2,113 тонн, «Полипропилен» - 0,9 тонн, «Силикагель технический» - 0,016 тонн, «Ф-Калий хлористый» - 0,002 тонн, «Окись хрома» - 0,000677 тонн, «Пиридиния сульфат» - 0,09 тонн, «Специализированный промышленный фторсодержащий раствор (раствор фторкремниевой кислоты)» - 0,016 тонн, «Этазол (2-пара-аинобензолсульфамид) 5-этил 1,2,3,тиадозол» - 0,014 тонн, «Соляная кислота» 0,026 тонн, «N,N ДИФЕНИЛГУАНИДИН (сим-дифенилгуанидин)» - 0,004 тонн и «3-пиколин (бета-пиколин, 3-метилпридин чистый)» - 0,008 тонн.

Прием заявок на участие продлится до 10 февраля. Сам конкурс пройдет 11 февраля.

Напомним, на территории бывшего завода пластмасс в Актау скопилось 2140,9 тонн химотходов.

В конце 2023 года министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев ответил на вопрос о ликвидации этих отходов.