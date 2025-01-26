Жители обеспокоены скоплением полиции близ Актау

В редакции Lada.kz поступило сообщение о большом скоплении полицейских на автодороге в сторону села Тельман. В департаменте полиции региона ответили на вопросы жителей.

Фото департамента полиции региона

Уже третий день жители наблюдают сосредоточение стражей порядка на автодороге Актау-Тельман.

На выездах, въездах и перекрестках стоят. Что случилось? – интересуются жители.

В департаменте полиции сообщили, что никаких происшествий не произошло.

В настоящее время проводится ОПМ «Безопасная дорога», в рамках которого полиция перешла на усиленный режим работы с 23 по 26 января.

О результатах ОПМ будет сообщено дополнительно.