18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
517.84
543.11
5.28
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
26.01.2025, 19:23

Картофельный ажиотаж: подорожал ли овощ спустя два дня в Актау?

Общество 0 6 056 Сергей Кораблев

В Казахстане до сих пор не утихает ценовой ажиотаж на картошку. Корреспондент Lada.kz решил проверить, повысилась ли цена на картофель в торговых точках города.

Фото Лиана Рязанцева
Фото Лиана Рязанцева

На центральном рынке картошки достаточно в продаже.

Стоимость картофеля варьируется от 360 до 380 тенге за килограмм.

В продуктовых магазинах овощ уже дороже.

В 8 микрорайоне, к примеру, в лавке у дома №8 один килограмм картошки стоит 430 тенге.

В 9 микрорайоне у дома №30 она продается по 420 тенге за килограмм.

Напомним, в регионах Казахстана наблюдается рост стоимости картофеля. По заверениям властей, для сдерживания цен на овощ в регионе активно работает стабилизационный фонд.

В областной администрации ответили, есть ли ограничения в реализации картошки в нашем регионе.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

4 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
В "Дине" мелковатая (5-10 см) но зато на выбор и по 176 тенге!
27.01.2025, 04:37
444
444
Банкир отвратительные ногти : и мастер с Канаров ещё не вернулся.
26.01.2025, 17:04
Банкир
Банкир
отвратительные ногти
26.01.2025, 16:10
Базелик
Базелик
На рынке "Волна" в 5мкр, перекупы торгуют по 600т Привет от Эрдогана?
26.01.2025, 14:28
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Никита Ефремов попросил не называть Евгению Добровольскую его матерьюНовости Мира
12.01.2025, 17:12 0
Сын от Ефремова и еще трое детей Добровольской пришли на прощание с нейНовости Мира
14.01.2025, 14:03 0
Виктория Боня украла чемодан в аэропорту МонакоНовости Мира
11.01.2025, 13:46 0
Шаман трижды спасал Яниса ТиммуНовости Мира
28.12.2024, 15:36 0
«В край обнаглели»: казахстанцы возмущены очередным повышением цен на интернет от BeelineНовости Казахстана
30.12.2024, 13:26 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...