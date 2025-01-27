Картофельный ажиотаж: подорожал ли овощ спустя два дня в Актау?

В Казахстане до сих пор не утихает ценовой ажиотаж на картошку. Корреспондент Lada.kz решил проверить, повысилась ли цена на картофель в торговых точках города.

Фото Лиана Рязанцева

На центральном рынке картошки достаточно в продаже.

Стоимость картофеля варьируется от 360 до 380 тенге за килограмм.

В продуктовых магазинах овощ уже дороже.

В 8 микрорайоне, к примеру, в лавке у дома №8 один килограмм картошки стоит 430 тенге.

В 9 микрорайоне у дома №30 она продается по 420 тенге за килограмм.

Напомним, в регионах Казахстана наблюдается рост стоимости картофеля. По заверениям властей, для сдерживания цен на овощ в регионе активно работает стабилизационный фонд.

В областной администрации ответили, есть ли ограничения в реализации картошки в нашем регионе.